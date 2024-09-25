В экологических акциях в Дзержинске приняли участие более 300 человек

Минувшая неделя в Дзержинске завершилась тремя экологическими акциями, направленными на расчистку общественных рекреационных территорий от бытового мусора: «Сделаем в Дзержинске!» в парке Молодежном, «Подводный субботник 2.
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