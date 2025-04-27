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В КНДР официально подтвердили отправку войск в Россию

В КНДР официально подтвердили отправку войск в Россию

Северокорейские власти официально подтвердили отправку войск КНДР в Россию. Решение приняли в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Им огромная благодарность... Интересно, а чем помогают наши бывшие &quot;братья&quot;, или только халявщики на содержании ... Может быть о своей стране и людях надо заботиться? А не содержать преступников. Уничтожать школы, подвергать наших детей угрозе жизни.
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