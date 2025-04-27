Северокорейские власти официально подтвердили отправку войск КНДР в Россию. Решение приняли в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В КНДР официально подтвердили отправку войск в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Им огромная благодарность... Интересно, а чем помогают наши бывшие "братья", или только халявщики на содержании ... Может быть о своей стране и людях надо заботиться? А не содержать преступников. Уничтожать школы, подвергать наших детей угрозе жизни.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии