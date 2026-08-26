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Регионы России

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КХЛ опровергла связь лишения аккредитации Шевченко с критикой лиги

КХЛ опровергла связь лишения аккредитации Шевченко с критикой лиги

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Доброхвалов на пресс-конференции руководства лиги заявил, что журналист Алексей Шевченко из «Спорт-Экспресса» не был лишён сезонной аккредитации из-за критики в адрес КХЛ.

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