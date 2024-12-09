«Рейтер»: Иран установил прямой контакт с руководством сирийской оппозиции

Тегеран установил прямой канал связи с лидерами сирийской вооруженной оппозиции. Об этом, как сообщает РИА Новости, передает агентство новостей «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране.
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