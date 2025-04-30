В Астрахани ожидается суд над главой фирмы за хищение при строительстве школы более 24 млн рублей

По информации пресс-службы областной прокуратуры, завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и фактического директора коммерческой организации, обвиняемого в крупном хищении чужого имущества путем обмана и с использованием служебного положения.
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