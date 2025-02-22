Брянский УФАС разрешил спор из-за комиссии оператора торговой площадки

В Брянской области разгорелся спор вокруг оплаты участия в электронных аукционах. Компания «Максвел Строй» пожаловалась на действия оператора торговой площадки «Регион», который взимает 2% от начальной максимальной цены контракта с победителя аукциона.
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