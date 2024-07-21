"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Владимир Соловьев "Домработницы" сочиняют пути возвращения Пугачёвой в Россию, без покаяния и прощения.

Леонид Руси Легенда о болезни Пугачёвой нужна чтобы мы её пожалели и амнистировали... Дв её пыльным мешком не свалишь... Она ещё многих переживёт... Овен... самый волевой знак зодиака... белая пешка... Всегда идёт только вперёд... Овен воинственный, Овен наступает!