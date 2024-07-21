Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Домработницы&quot; сочиняют пути возвращения Пугачёвой в Россию, без покаяния и прощения.
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16 час.
Леонид Руси
Легенда о болезни Пугачёвой нужна чтобы мы её пожалели и амнистировали... Дв её пыльным мешком не свалишь... Она ещё многих переживёт... Овен... самый волевой знак зодиака... белая пешка... Всегда идёт только вперёд... Овен воинственный, Овен наступает!
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8 час.
ВМ
Владимир Моргунов
СУДИ ЕГО ПО ДЕЛАМ ЕГО (ПИСАНИЕ), БУМЕРАНГ ОН И В ИЗРАИЛЕ БУМЕРАНГ !!!! ВОТ ПО БАЛДЕ И ПРИЛЕТЕЛО !!!!
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1 час.

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