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Закон и Порядок

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  • САША ЛЕПАЕВ
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Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Так до сих пор и неясно, где отметила свой 75-летний юбилей Алла Пугачева - "под бомбежками" в израильской Кейсарии, куда "не смог приехать ни один из 160 гостей", из-за того, что Израиль "закрыл небо", или все-таки на Кипре, куда кто-то, да наверное приехал.

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