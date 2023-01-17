5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 января? Во вторник надо заниматься рутиной и не планировать больших дел.