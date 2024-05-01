«Мне светит тюрьма»

Ещё одного героя СВО хотят депортировать из России.Приехал по зову сердца защищать Донбасс, с началом СВО пошёл добровольцем на фронт, не раз был награждён медалями, нашёл здесь себе жену, был ранен — этот послужной список миномётчика Павла Житника оказался для миграционной службы недостаточным.
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