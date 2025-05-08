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Царьград

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Белорусские военные исполнили "Седую ночь" на репетиции Парада Победы в Москве

Белорусские военные исполнили "Седую ночь" на репетиции Парада Победы в Москве

Певец Юрий Шатунов мечтал о патриотической песне в репертуаре. На репетиции Парада Победы в Москве белорусские военные исполнили его знаменитую «Седую ночь», что вызвало гордость у директора исполнителя Аркадия Кудряшова.

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