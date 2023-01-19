В 2024 году новая трасса соединит Варшавское и Калужское шоссе

Дорога пройдет через деревни Андреевское, Яковлево и снизит шансы на пробки в этом месте.Строительство новой трассы «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево», которая позволит соединить Варшавское и Калужское шоссе, завершится в 2024 году.