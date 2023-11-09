Пьяные боевики ВСУ устроили массовое ДТП в Херсоне

Своим пикапом военнослужащие побили много стоявших на месте автомобилей.Жители оккупированного Херсона сообщают, что около трёх часов ночи в минувшую среду двое боевиков в состоянии сильного алкогольного опьянения решили прокатиться на своём пикапе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии