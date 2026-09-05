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Пронедра

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Спиральный рост сохраняет уникальный бивень нарвала прямым и прочным

Спиральный рост сохраняет уникальный бивень нарвала прямым и прочным

Новое исследование объяснило, как бивень нарвала — единственный в природе прямой бивень млекопитающего длиной до трёх метров — сохраняет прямизну, несмотря на то что растёт по спирали.

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