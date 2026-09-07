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Газета.ру

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Актриса Сарандон заявила, что три года теряет роли из-за поддержки Палестины

Актриса Сарандон заявила, что три года теряет роли из-за поддержки Палестины

Голливудская актриса Сьюзан Сарандон заявила на пресс-конференции в Венеции, что продолжает терять роли в кино из-за своей позиции по Палестине.

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