Сервис управления идентификаторами на ДР в ЛКУ

Московская Биржа реализовала сервис управления идентификаторами в личном кабинете участников денежного рынкаМосковская Биржа рада сообщить, что с 27 января 2025 года сервис "Управление идентификаторами" в Личном Кабинете Участника (ЛКУ) расширен на денежный рынок.