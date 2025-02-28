Сервис управления идентификаторами на ДР в ЛКУ

Московская Биржа реализовала сервис управления идентификаторами в личном кабинете участников денежного рынкаМосковская Биржа рада сообщить, что с 27 января 2025 года сервис "Управление идентификаторами" в Личном Кабинете Участника (ЛКУ) расширен на денежный рынок.
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