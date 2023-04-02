Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о ДТП с автобусом в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться в причинах аварии с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск - Павлодар, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться в причинах аварии с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск - Павлодар, сообщили в пресс-службе СК РФ.
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