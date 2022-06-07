"Тачка в мясо, на месте скорая": ДТП с фурой прямо сейчас обсуждает народ - кадры

"Тачка в мясо, на месте скорая": ДТП с фурой прямо сейчас обсуждает народ - кадры

В Telegram — канале bkamennews жители Приморья рассказали об очень жестком ДТП с фурой, которое прямо сейчас обсуждают люди.

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