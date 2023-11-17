Алтай и Монголию покорили новосибирские байкеры

«Карасук - Улан-Батор – Улан-Удэ – Новосибирск». Такой маршрут выбрали байкеры мотоклуба «99 percent MC» 38-летний Алексей Бондарев из Карасука и 37-летний житель Новосибирска Владимир Кончуковский, сообщает Горсайт.
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