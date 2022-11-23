Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Что за шоу? Слава Богу не знала об этом! Когда же министры от культуры возьмутся за таких шутников?Ивлеева возмущена...
  • Екатерина Димитрова (Елизарова)
    👍😀😍😍😘😘👍Прослезилась под ...
  • виталий панов
    Не уж то нет желающих подстричь этого педика под ноль,и залить зелёнкой его лысую башку! А потом отправит к хохлам,ис...Тарасова о поступ...

В Бурятии четырехлетняя девочка ночью ушла из дома и замерзла насмерть

В Бурятии четырехлетняя девочка ночью ушла из дома и замерзла насмерть

Ночью в Бурятии четырехлетняя малышка ушла из дома в легкой одежде, пока вся семья спала. Правоохранители обнаружили ребенка слишком поздно — девочка умерла от переохлаждения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх