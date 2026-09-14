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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петер Шмейхель: «С нетерпением жду отказа от ВАР. Эта система раздражает и мешает футболу, высасывает из него всю энергию. ВАР и судьи стали самыми важными фигурами»

Петер Шмейхель призвал отказаться от системы видеоповторов после того, как при помощи ВАР был засчитан гол Эрлинга Холанда в ворота « Манчестер Юнайтед ».

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