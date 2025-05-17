Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Переговоры будут идти до тех пор, пока Украина во главе с Трампом не согласится на условия Путина, неоднократно им оз...А вот это поворот...
  • Кошмар
    Кассандра промахнулась! 😀😀😀А вот это поворот...
  • Елена Толстихина
    О, каких переговорах может идти речь, плевать на них со Спасской Башни, ироды чертовы.Украина планирова...

"Воруют даже либералы": Руководство ИФ РАН заподозрено в хищении из госбюджета

"Воруют даже либералы": Руководство ИФ РАН заподозрено в хищении из госбюджета

Первый русский телеканал Царьград неоднократно рассказывал об антигосударственной идеологической деятельности Института философии Российской академии наук (ИФ РАН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх