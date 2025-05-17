"Воруют даже либералы": Руководство ИФ РАН заподозрено в хищении из госбюджета

Первый русский телеканал Царьград неоднократно рассказывал об антигосударственной идеологической деятельности Института философии Российской академии наук (ИФ РАН).
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