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Регионы России

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Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

Около десяти государств с разных континентов выразили готовность предоставить свои территории для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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