Представители маркетплейсов предупредили законодателей о том, что новый закон приведёт к росту цен

Интернет-магазинам придётся повысить комиссии для посредников и продавцовО риске роста цен в случае, если законопроект о маркетплейсах будет принят в нынешнем виде, предупредили законодателей представители крупнейших интернет-магазинов России.
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