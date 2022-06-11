Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Пошли они куда подальше со своей социальной улыбкой , лицемеры чертовы. Рот до ушей, а в кармане удавка для русских.Ненавидим русских...
  • Astra
    А Южная Корея признала ДНР? Иначе как-то странно это выглядитМИД ДНР: наёмника...
  • Владимир Моргунов
    Не плохая прибавка к бюджету РОССИИ. НО, ПИЗ-ТЬ, НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!Джозеф Байден зая...

Экс-зампреда Центробанка Константин Корищенко перевели из СИЗО под домашний арест

Экс-зампреда Центробанка Константин Корищенко перевели из СИЗО под домашний арест

Константин Корищенко Ему предъявлено обвинение в хищении почти 1,5 млрд рублей Бывший заместитель председателя ЦБ Константин Корищенко перед переводом под домашний арест вместе с подельником провел год под стражей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх