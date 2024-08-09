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В России вырос дефицит федерального бюджета

В России вырос дефицит федерального бюджета

В июле в России вырос размер накопленного дефицита федерального бюджета, пишет «Коммерсантъ». В сравнении с 0,5 процента по итогам первого полугодия за семь месяцев 2024 года показатель составил 0,7 процента, что связано с несущественным сокращением месячных доходов к июню при некотором увеличении расходов, указывает издание.

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