В России вырос дефицит федерального бюджета

В июле в России вырос размер накопленного дефицита федерального бюджета, пишет «Коммерсантъ». В сравнении с 0,5 процента по итогам первого полугодия за семь месяцев 2024 года показатель составил 0,7 процента, что связано с несущественным сокращением месячных доходов к июню при некотором увеличении расходов, указывает издание.