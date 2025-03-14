Обзор последних новшеств по камерам ГИБДД 2025 года

﻿﻿Обзор последних новинок камер дорожной полиции в 2025 году. В 2025 году все больше регионов России начнут использовать мобильные системы фото- и видеофиксации: патрули ГИБДД со встроенными проблесковыми маячками, множеством камер и радаров.