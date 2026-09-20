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Интерфейс из ПВХ и тонера принтера распознал прикосновения без экрана

Интерфейс из ПВХ и тонера принтера распознал прикосновения без экрана

Учёные Технологического института Сибаура (Shibaura Institute of Technology, Япония) под руководством доктора Хироки Сигемунэ разработали принципиально новый сенсорный интерфейс — из прозрачной ПВХ-плёнки и обычного принтерного тонера.

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