PNY выпускает новую высокоскоростную карту microSD Express для Nintendo Switch 2 со скоростью чтения 890 МБ/с

Вслед за предварительными заказами Nintendo Switch 2 и новостью о том, что новая портативная консоль переходит на технологию хранения данных microSD Express, компания PNY представила новые карты памяти microSD Express.
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