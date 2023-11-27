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Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере – и получила кота в качестве трофея

Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере – и получила кота в качестве трофея

Экс-32-я ракетка мира Айла Томлянович стала чемпионкой турнира WTA 125K во Флорианополисе. В финале она обыграла Мартину Капурро Таборда – 6:1, 7:5.

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