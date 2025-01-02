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Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е

В минувшем календарном году голкипер «Тампы» выиграл 38 матчей. Рейтинг возглавил Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 44 победами.

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