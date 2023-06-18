Церковный праздник святого Илариона Нового и народный Ларион Пропольник 19 июня 2023 года: что можно и нельзя делать Ксения Кирпик19 июня — день, когда в православной церкви отмечается праздник святого Илариона Нового и народный Ларион Пропольник.