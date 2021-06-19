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Дал попользоваться другу инструментом, а он его продал

Дал попользоваться другу инструментом, а он его продал

Продал в городе квартиру и перебрался в станицу. Денег хватило на небольшой участок и старенький домик.

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кормчий
Отсидит и спалит ему хату !
Mustafa Пахомов
Есть такие люди-твари.... А с такой наглостью думаю не доседит, Так что пусть не волнуется. Респект!
Konstantin Петров
Не понятно, культиватор у него умыкнули или сварочник. Вообще-то на фото нам показывают мотоблок, на нем можно пахать, а культиватором пахать нельзя, им можно рыхлить, боронить и окучивать. На хуторе вещь малополезная.
Владимир Кудров
Станица, Константин, отнюдь не хутор. )))
Konstantin Петров
Ну, тогда конечно........
Pciha Ivanova
Скажи судьбе "спасибо", что жену ему не доверил, и купи новый сварочник! :-)

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