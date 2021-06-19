Дал попользоваться другу инструментом, а он его продал

Разно ВсякоДал попользоваться другу инструментом, а он его продал Продал в городе квартиру и перебрался в станицу. Денег хватило на небольшой участок и старенький домик.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийОтсидит и спалит ему хату !Mustafa ПахомовЕсть такие люди-твари.... А с такой наглостью думаю не доседит, Так что пусть не волнуется. Респект!Konstantin ПетровНе понятно, культиватор у него умыкнули или сварочник. Вообще-то на фото нам показывают мотоблок, на нем можно пахать, а культиватором пахать нельзя, им можно рыхлить, боронить и окучивать. На хуторе вещь малополезная.ВКВладимир КудровСтаница, Константин, отнюдь не хутор. )))Konstantin ПетровНу, тогда конечно........Pciha IvanovaСкажи судьбе "спасибо", что жену ему не доверил, и купи новый сварочник! :-)Комментировать
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