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ГТРК Татарстан

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Бойцы на передовой будут ждать от послания Путина планов по ведению СВО

Бойцы из разведывательного батальона «Спарта» в ДНР организовали в своем командном пункте на передовой специальное место для просмотра выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.

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