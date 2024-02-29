Бойцы на передовой будут ждать от послания Путина планов по ведению СВО

Бойцы из разведывательного батальона «Спарта» в ДНР организовали в своем командном пункте на передовой специальное место для просмотра выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
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