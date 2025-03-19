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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трамп и Путин обсудили хоккей, cигма-конференция Карпина и Дзюбы, Миллер против ВАР, Промес принял ислам, умер Федор Малыхин и другие новости

1. Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между НХЛ и КХЛ. Роман Ротенберг уже готов собрать аншлаг в Петербурге, Светлана Журова ждет Путина на льду, а Вячеслав Фетисов обещает поставить на коньки Трампа.

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