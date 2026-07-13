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Газета «Культура»

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«Нельзя наряжать всех в костюм серой мыши»: главный редактор издательства ОГИ Максим Амелин делится секретами поэтического перевода

«Нельзя наряжать всех в костюм серой мыши»: главный редактор издательства ОГИ Максим Амелин делится секретами поэтического перевода

В нынешнем году десятилетие отмечает программа поддержки национальных литератур народов России. За это время издательство ОГИ выпустило девять антологий поэзии и прозы этих народов, а буквально пару месяцев назад вышел очередной том, посвященный литературному творчеству автохтонов Северного Кавказа — тех, что говорят на языках абхазо-адыгской и нахско-дагестанской семей.

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