«Это только начало»: российский боец Анатолий Малыхин вошел в историю, став первым в мире тройным чемпионом в ММА

1 марта в Катаре прошел турнир ONE Championship. В главном бою российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион азиатской лиги ONE Championship в тяжелой и полутяжелой весовых категориях Анатолий Малыхин во второй раз одержал досрочную победу над голландцем Ренье де Риддером, отобрав у представителя Нидерландов пояс в среднем дивизионе (до 93 кг).