Россияне потратили на Geely Monjaro рекордные 17 миллиардов рублей, а Geely обошла по выручке Lada. «Автостат-инфо» подсчитал, сколько денег россияне потратили на новые авто в январе

«Автостат-инфо» привел данные по выручке с продаж новых автомобилей в России в январе 2024 года. Как сообщили аналитики, на покупку новых машин россияне потратили 240 млрд рублей, из которых 32 миллиарда рублей пришлось на автомобили бренда Geely.