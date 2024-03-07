Россияне потратили на Geely Monjaro рекордные 17 миллиардов рублей, а Geely обошла по выручке Lada. «Автостат-инфо» подсчитал, сколько денег россияне потратили на новые авто в январе

«Автостат-инфо» привел данные по выручке с продаж новых автомобилей в России в январе 2024 года. Как сообщили аналитики, на покупку новых машин россияне потратили 240 млрд рублей, из которых 32 миллиарда рублей пришлось на автомобили бренда Geely.
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