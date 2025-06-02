В России стартует первый книжный фестиваль «Зажигаем детские сердца»

Он будет проходить до конца года Более 70 мероприятий по всей стране пройдут до конца этого года в рамках первого Всероссийского книжного фестиваля «Зажигаем детские сердца», организатором выступило издательство «Эксмодетство».
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