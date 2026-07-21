Сила в правде
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Сила в правде

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Одессу отрезают от моря чёрным дымом над судами, а Киеву оставили «неприкасаемые» ТЭЦ до зимнего ада — что готовит Россия

Одессу отрезают от моря чёрным дымом над судами, а Киеву оставили «неприкасаемые» ТЭЦ до зимнего ада — что готовит Россия

Горящие грузовые суда в акватории Одессы, внезапное затишье по тепловым электростанциям и растущие разговоры о мобилизации.

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