Криптовалюта вошла в первую тройку предпочтений турецких инвесторов

Криптовалютная биржа Paribu провела исследование среди турецких инвесторов, которое показало, что трое из десяти участников опроса предпочли криптовалюты традиционным активам, таким как недвижимость и ценные бумаги компаний.
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