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Деньги к деньгам. В Вашингтоне – паломничество миллиардеров, спешащих присягнуть на верность Трампу

Деньги к деньгам. В Вашингтоне – паломничество миллиардеров, спешащих присягнуть на верность Трампу

The Financial Times и The Washington Post пишут о том, как миллиардеры и их деньги стекаются в Вашингтон на завтрашнюю инаугурацию Дональда Трампа В понедельник Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, произнося свои клятвы на Библии своей матери и другой, которую использовал Авраам Линкольн в 1861 году.

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