Вингер «Челси» Педру Нету может перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» изучает возможность подписания нападающего «Челси» Педру Нету.«Манчестер Сити» изучает возможность подписания нападающего «Челси» Педру Нету.
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