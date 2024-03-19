Во Владимире определился победитель детского волейбольного турнира

Участники турнира прошли курс подготовки с профессиональными тренерами.Во Владимире состоялся второй этап волейбольного турнира в рамках проекта "Детский волейбол-движение вперед" при поддержке Фонда президентских грантов.
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