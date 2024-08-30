В Госдуме оценили призыв Борреля разрешить бить по России западным оружием

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провоцирует большую войну, призывая разрешить Украине бить по России западным оружием, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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