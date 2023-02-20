Подробный обзор доступного стильного смартфона, который долго работает от батареи, неплохо фотографирует и оснащен всем самым необходимым для комфортного использования

﻿﻿Всем привет! Долгое время на сайте не было обзоров смартфонов Vivo. Пора исправить эту ситуацию. Некоторое время назад мне довелось протестировать один из аппаратов среднего ценового сегмента бренда, которые не являются последними, но все еще доступны для покупки на нашем рынке.