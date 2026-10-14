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Царьград

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СК России расследует невыплату зарплат в Березовском с октября 2025

СК России расследует невыплату зарплат в Березовском с октября 2025

В Березовском угольная компания не выплачивает зарплаты с октября 2025 года. Следственный комитет России начал расследование по факту невыплаты.

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