Календарь Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» – «Динамо» и «Краснодар» – ЦСКА в 1-м туре

1-й тур (30 июля – 1 августа) «Спартак» – «Динамо» Москва «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов» «Локомотив» – «Ростов» «Химки» – «Оренбург» «Ахмат» – «Пари НН» «Краснодар» – ЦСКА «Рубин» – «Акрон» «Зенит» – «Факел» 2-й тур (13–15 августа) «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала «Крылья Советов» – «Спартак» «Ростов» – «Химки» «Оренбург» – «Локомотив» «Краснодар» – «Ахмат» ЦСКА – «Пари НН» «Рубин» – «Зенит» «Факел» – «Акрон» 3-й тур (27–29 августа) «Динамо» Москва – «Крылья Советов» «Спартак» – «Динамо» Махачкала «Оренбург» – «Ростов» «Локомотив» – «Химки» «Ахмат» – ЦСКА «Пари НН» – «Краснодар» «Факел» – «Рубин» «Акрон» – «Зенит» 4-й тур (17–19 сентября) «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва «Спартак» – «Крылья Советов» «Ростов» – «Оренбург» «Химки» – «Локомотив» ЦСКА – «Краснодар» «Пари НН» – «Ахмат» «Зенит» – «Рубин» «Акрон» – «Факел» 5-й тур (1–3 октября) «Динамо» М – «Спартак» «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала «Химки» – «Ростов» «Локомотив» – «Оренбург» «Ахмат» – «Краснодар» «Пари НН» – ЦСКА «Рубин» – «Факел» «Зенит» – «Акрон» 6-й тур (22–24 октября) «Крылья Советов» – «Динамо» Москва «Динамо» Махачкала – «Спартак» «Ростов» – «Локомотив» «Оренбург» – «Химки» «ЦСКА» – «Ахмат» «Краснодар» – «Пари НН» «Акрон» – «Рубин» «Факел» – «Зенит» Игра-путешествие на Евро-2024.
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