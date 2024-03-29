Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что в текущий момент в европейских державах и Соединённых Штатах Америки не ведётся сражений, но вскоре им будет дан старт, когда на них будут обрушены ракеты Вооружённых сил Российской Федерации.