Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что в текущий момент в европейских державах и Соединённых Штатах Америки не ведётся сражений, но вскоре им будет дан старт, когда на них будут обрушены ракеты Вооружённых сил Российской Федерации.
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