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Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Лун Даои, Ван Цзунюань и Гудфеллоу разыграют медали на трехметровом трамплине

Чемпионат мира по водным видам спорта Фукуока, Япония Прыжки в воду Мужчины Трамплин, 3 м Начало – 12:00 по московскому времени Фавориты: Лун Даои (Китай), Ван Цзунюань (Китай), Даниэль Гудфеллоу (Великобритания), Осмар Олвера Ибарра (Мексика), Мориц Весеманн (Германия).

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